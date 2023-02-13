«الغرف السياحية»: لا توجد موانع قانونية أمام المطاعم لإقامة خيم رمضانية

أكد محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عدم وجود أية موانع قانونية أمام المطاعم السياحية لإقامة خيم رمضانية خلال الشهر المبارك، لافتا إلى أن المنشآت الراغبة في إقامة تلك الخيام خلال شهر الصوم عليها التقدم بطلب إلى وزارة السياحة والآثار للحصول على ترخيص.

تقديم فقرات فنية

وأضاف لـ «الوطن»، أن طلب المنشآت والمطاعم السياحية إلى وزارة السياحة لإقامة خيمة رمضانية يشمل الحصول على تصريح لتقديم فقرات فنية، موضحا أن الخيام الرمضانية التي تقيمها المنشآت والمطاعم خلال رمضان تكون داخل المنشأة وليس خارجها.

وتابع: «المطاعم التي لديها تصريح ساري من وزارة السياحة والآثار بتقديم فقرات فنية يلزمها أيضا التقدم حال رغبتها في إقامة خيام رمضانية بطلبات جديدة للسماح لها بتقديم فقرات فنية داخل الخيمة الرمضانية».

وأوضح رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية أنه وفقا لدراسات السوق الحالية وللظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا فإن نسب إقبال المطاعم والمنشآت السياحية على إقامة خيم رمضانية هذا العام سيكون ضعيفا للغاية مقارنة بالسنوات التي سبقت جائحة كورونا.

عدم رفع أسعار وجبتي الإفطار والسحور

وأشار إلى أن غالبية المطاعم السياحية تتجه حاليا لعدم رفع أسعار وجبتي السحور والإفطار خلال شهر رمضان وذلك سعيا منها لجذب أكبر عدد من الرواد لتناول تلك الوجبات خلال شهر الصوم في ظل التراجع المتوقع في إقامة حفلات الإفطار الجماعي التي كانت تقيمها المؤسسات والشركات للعاملين بها.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار أعلنت أن الأشهر الماضية شهدت حصول العديد من المنشآت والمطاعم السياحية على الترخيص السياحي.