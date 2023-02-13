كيف تستخرج وثيقة طلاق إلكترونيًا في 7 أيام فقط؟

توفر وزارة الداخلية عدة خدمات الإلكترونية، بكل يسر للمواطنين لعدم إضاعة الجهد والكثير من الوقت، ومن بين تلك الخدمات وثيقة الطلاق، التي يتساءل عنها البعض، ويمكنهم الحصول عليها من خلال الكمبيوتر أو الهاتف المحمول دون الخروج من المنزل، من خلال العنوان الإلكتروني https://moi.gov.eg.

كيفية إنشاء حساب على موقع وزارة الداخلية

وتوضح «الوطن» في البداية كيفية إنشاء حساب على موقع وزارة الداخلية، على النحو التالي:

1- إنشاء حساب على موقع وزارة الداخلية وذلك من أعلى الصفحة الرئيسية للموقع، من خانة «تسجيل دخول».

2- ويقوم بعدها باختيار «إنشاء حساب جديد».

3- ثم يبدأ في إدخال البيانات الشخصية الصحيحة، والرقم القومي للاستفادة بالخدمات المقدمة، مثل بطاقة الرقم القومي، والقيد الفردي، والقيد العائلي المميكن، ووثيقة الزواج والطلاق، وثيقة الميلاد، وقيد الوفاة، وذلك من خلال الرابط التالي https://cso.moi.gov.eg/.

طريقة استخراج وثيقة الطلاق

يتم استخراج وثيقة الطلاق من على موقع وزارة الداخلية، عن طريق إدخال الشخص درجة قرابته من مقدم الطلب، والاسم واسم الأم والرقم القومي، واسم المطلق أو اسم المطلقة، وبعدها يتم إدخال بيانات مقدم الطلب.

ويتم الموافقة على شروط استخراج وثيقة الطلاق، ويتم تحديد نظام الدفع وإتمام الطلب، ليتم بعدها تحديد مكان وموعد الاستلام، وتكون رسوم استخراج وثيقة الطلاق 70 جنيها، ويتم تسلمها خلال 7 أيام.

شروط استخراج الوثيقة إلكترونيًا

ومن شروط استخراج وثيقة الطلاق إلكترونيًا، فيجب أن تكون الوثيقة مطبوعة سابقًا، كما يجب كتابة بيانات المطلق والمطلقة «ثلاثي، رباعي»، وأن يكون مقدم طلب وثيقة الطلاق هو صاحب الشأن.