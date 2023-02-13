هزة ارتدادية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر تضرب وسط تركيا

ضربت هزة ارتدادية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، على عمق 2 كيلو متر، وذكر مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي» عبر موقعه الإلكتروني، أنّ الهزّة وقعت على بعد 57 كليومترا شمال غرب «غازي عنتاب» و 16 كيلو متر جنوب شرق «قهرمان مرعش» جنوب البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، توقفت عمليات البحث عن ناجين في عدد من المناطق المنكوبة جراء زلزال تركيا المدمر جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، أعلنت الحكومة التركية، أنّ 8 آلاف مبنى في مناطق الزلزال المدمر بحاجة إلى إزالة عاجلة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، وصلت الدفعة الأولى من المساعدات الإندونيسية لإغاثة متضرري الزلزال المدمر في تركيا.