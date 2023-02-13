الحالة المرورية في القاهرة والجيزة.. غلق جزئي بالطريق الدائري الأوسطي

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، حالة المرور بشوارع القاهرة والجيزة، حيث يشهد كوبري أكتوبر المتجه للعباسية سيولة مرورية حتى غمرة، وباتجاه العباسية نجد كثافات مرورية تزيد مع تقدم ساعات الصباح، وشارع صلاح سالم يشهد سيولة مرورية كبيرة، أما نفق الملك الصالح يشهد كثافات مرورية نسبية بالوقت الحالي، أما عن كوبري الروضة يشهد بعض الكثافات المرورية، كما توجد كثافات مرورية بمنطقة بين الجبلين وصولا لمنطقة 15 مايو، وكثافات مرروية بشارع عباس العقاد أيضًا، كما ظهرت بعض الكثافات بشارع صلاح سالم والطيران.

كثافات أعلى دائري المرج

أما بالنسبة للطريق الدائري فيشهد كثافات أعلى دائري المرج المتجه لنفق السلام باتجاه الزراعي ومنه للأقاليم، أما عن شوارع الجيزة يوجد إغلاق جزئي بالطريق الدائري الأوسطي أعلى المحور المركزي الموازي وطريق جمال عبدالناصر دون تعطيل حركة المرور، هذا بجانب غلق كلي لطريق امتداد محور 26 يوليو للاتجاه الآتي من ميدان جهينة باتجاه طريق الواحات، وبالتحديد بالمنطقة المواجهة لمدخل نادي 6 أكتوبر وميدان الحصري، هذا بجانب بعض التحويلات المرورية على محور 26 يوليو بسبب أعمال التوسعة.

الدائري باتجاه أكتوبر ما زال مغلقًا

أما القادم من الدائري باتجاه أكتوبر، ما زال الطريق مغلقًا بسبب الاتجاه الإجباري لنفق حازم حسن لمحوري 26 يوليو وروض الفرج، أما عن شارع الهرم، فيشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع بالاتجاهين، أما باقي شارع الهرم الرئيسي فيشهد تباطؤ بالسيارات نظرًا لظهور كثافات أخرى في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا لمنطقة بولاق وإمبابة، وبالنسبة لمحور صفط توجد كثافات مرورية تزيد باتجاه جامعة القاهرة.