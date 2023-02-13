سمك بحيرة باريس بالوادي الجديد الأرخص في مصر.. الكيلو يبدأ من 17 جنيها

شهدت محافظة الوادي الجديد انخفاضا كبيرا في أسعار الأسماك الأسبوع الجاري، بالتزامن مع طرح كميات كبيرة من سمك باريس المشهور محلياً في المحافظة، ووصل سعره إلى 17 جنيها للكيلو، ما يعد أرخص سعر للسمك في مصر.

وسجل سمك بحيرة باريس الطبيعية في الوادي الجديد انخفاضا جديدا في أسعاره بالتزامن مع استقرار أسعار السمك اليوم في أسواق الوادي الجديد.

سبب انخفاض سمك بحيرة باريس

وقال عبد الناصر صالح، رئيس مركز مدينة باريس، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن بحيرة باريس تعتبر ضمن 3 بحيرات عملاقة تم اكتشافها في بداية القرن الجاري.

وأضاف أن عددا من أهالي مركز باريس احترفوا مهنة الصيد لاصطياد الأسماك من البحيرة وبيعها في المنافذ والأسواق المختلفة في المركز ومراكز محافظة الوادي الجديد، بالتزامن مع توجيهات محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، باستثمار القيمة الاقتصادية للبحيرة وطرح إنتاجها في الأسواق لرفع العبء عن المواطنين.

سعر السمك في الوادي الجديد

وقال محمد العمدة، عضو بشعبة الأسماك بالغرفة التجارية، لـ«الوطن»، إن أسعار الأسماك تتفاوت يومياً حسب العرض والطلب، إلا أن سمك باريس يعد الأكثر انخفاضا بين الأسعار، ويصل إلى 17 جنيها للكيلو، وتوفره الوحدات المحلية في الأسواق.

وأضاف أن كيلو السمك البلطي سجل اليوم الاثنين في الأسواق ما بين 45 إلى 55 جنيها، فيما تراوح سمك المكرونة بين 35 و40 جنيها، والمكرونة الخليجي بين 50 و55 جنيها، والبوري الممتاز من 70 إلى 80 جنيها، فيما وصل سعر البوري صغير الحجم إلى 60 جنيها.

وسجل كيلو الجمبري الصغير 120 جنيها للكيلو، والوسط 250 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو الكابوريا من 80 إلى 150 جنيها للكيلو الواحد.