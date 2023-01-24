تفاصيل رحلات الوادي الجديد التابعة لوزارة الشباب.. استعد للمغامرة بـ800 جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، انطلاق الفوج الأول من رحلات اعرف بلدك إلى محافظة الوادي الجديد، وكشفت الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، عن فتح باب الاشتراك تسجيل وتسديد في فعاليات الفوج الأول، والذي ينفذ خلال الفترة من 28 يناير حتى 3 فبراير المقبل.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل رحلات اعرف بلدك إلى الوادي الجديد، وفقا لما ذكرته صفحة وزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

رحلات اعرف بلدك إلى الوادي الجديد

يمكن الحجز والتسجيل في رحلات اعرف بلدك إلى الوادي الجديد، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة من خلال الضغط هنا.

وجرى إضافة خاصية الدفع الإلكتروني مباشرة من خلال بطاقة فيزا أو ماكينات فوري على مستوى الجمهورية.

شروط الاشتراك في رحلة الوادي الجديد

أن يتراوح سن المتقدم للاشتراك في الرحلة من 18 – 40 سنة.

قيمة الاشتراك، تصل إلى 800 جنيه للفرد الواحد.

- لا يجوز تبديل المشترك بآخر، ولا يجرى رد قيمة الاشتراك في حالة التغيب عن الرحلة.

- التجمع للسفر يكون أمام مقر وزارة الشباب والرياضة يوم السبت الموافق 28 يناير، في تمام الساعة السادسة صباحا.

وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة أن البرنامج السياحي يتضمن زيارة عدد من المناطق السياحية والأثرية والعلاجية، بالإضافة إلى جولات حرة.