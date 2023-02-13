استمرار تساقط أمطار الإسكندرية ورفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

واصلت أمطار الإسكندرية تساقطها، اليوم الاثنين، وذلك بنسبة متوسطة، بعدما شهدت منطقة العجمي فجرا سقوط أمطار غزيرة، وذلك في ظل موجة التقلبات الجوية التي تضرب المحافظة، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتوقعات باستمرار سقوط أمطار على مدار اليوم.

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى أن محافظة الإسكندرية تشهد، اليوم، سقوط أمطار نسبة 40%، في ظل طقس غائم ونشاط لحركة الرياح، فيما سجلت درجة الحرارة العظمى 16 مئوية، والصغرى 10 درجات.

أمطار الإسكندرية اليوم

وبالتزامن مع تساقط أمطار الإسكندرية اليوم، أكد المحافظ اللواء محمد الشريف، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، ووجه بضرورة التواجد الميداني في الشوارع لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ على مدار الساعة وسرعة رفع مياه الأمطار.

كما شدد محافظ الإسكندرية على أهمية رصد أي حالات طارئة، للتعامل الفوري معها، تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار.

ووجه المحافظ بالتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع المدينة، مؤكدا أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر.