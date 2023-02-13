تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر.. «يمارس حياته بشكل طبيعي»

طمأن الشاعر فوزي إبراهيم، الجمهور على الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر بعد خروجه من المستشفى، مساء أمس، حيث استقرت حالته الصحية بعد فترة طويلة قضاها في العناية المركزة بأحد المستشفيات، مؤكدا أن «بكر» بصحة جيدة وعاد إلى منزله ليمارس حياته بشكل طبيعي مع الالتزام بتعليمات الأطباء، وذلك وفقا لتصريحاته لـ«الوطن».

وكانت الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر شهدت تراجعا في الفترة الأخيرة، وقضى ما يقرب من 15 يوما في المستشفى، حيث كان يعاني من زيادة نسبة المياه في الجسم، وقصور في وظائف الكلى والكبد بالإضافة إلى ارتفاع نسبة السكر.

تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر

وعن تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر، كشف أنه أصبح في حالة جيدة وهو الذي طلب الخروج من المستشفى، وذلك في مداخلة هاتفية بأحد البرامج التلفزيونية، قائلا: «حب الناس وسؤلهم عني هو اللي هون علي الأزمة الصحية اللي عديت بيها».

النجوم يطمئنون على الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر

وحرص عدد كبير من النجوم على زيارة الموسيقار حلمي بكر، خلال الفترة التي قضاها في المستشفى، من بينهم الفنانة هند عاكف ولطيفة التي نشرت صورة تجمعها به عبر حسابها على «إنستجرام»، وكما تحرص على متابعة حالته عن كثب وفقا لما كشفه الشاعر الغنائي فوزي إبراهيم، قائلا: «لطيفة كانت تتابع حالته معي منذ دخوله المستشفى رغم سفرها، وأصرت على زيارته بمجرد وصولها إلى القاهرة».