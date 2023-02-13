«الأرصاد»: صقيع على المزروعات بوسط سيناء وثلوج على جبل موسى وسانت كاترين

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تكون الصقيع على المزروعات بوسط سيناء وثلوج على جبل موسى وسانت كاترين، نظرا لاستمرار انخفاض درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية نهارا وليلا.

صقيع على المزروعات بوسط سيناء وثلوج على جبل موسى وسانت كاترين

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها إلى أن الأجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة على أغلب أنحاء الجمهورية، بسبب استمرار تأثر البلاد بالكتل الهوائية الشديدة البرودة القادمة من جنوب وشرق أوروبا مرورا على سطح البحر المتوسط، مما يعمل على استمرار فرص لتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين، وجبل موسى بالإضافة إلى الصقيع على المزروعات بوسط سيناء.

منخفض جوي بارد

وتابعت الأرصاد الجوية، استمرار تأثير امتداد المنخفض جوي بطبقات الجو العليا حتى الأيام المقبلة، وهذا مما يساعد على وجود انخفاض فى درجات الحرارة واستمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية ووسط سيناء، وشمال الوجه البحري، تتراوح درجات الحرارة الصغرى على القاهرة بين 8-9 درجات، وتصل لـ 5 درجات على شمال الصعيد، و2 تحت الصفر على جبال سانت كاترين وجبل موسى.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة في جميع المحافظات اليوم، جاءت كالتالي:

- القاهرة 17 -09

- العاصمة الإدارية 17 - 09

- أكتوبر 17 - 09

- بنها 17 - 10

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 09

- كفر الشيخ 16 - 10

- المنصورة 17 - 10

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 17 - 09

- طنطا 17 - 09

- دمياط 16 - 10

- بورسعيد 17 - 11

- الإسماعيلية 18 - 07

- السويس 17 - 09

- شلاتين 16 - 09

- العريش 16 - 10

- رفح 17 - 08

- رأس سدر 16 - 09

- نخل 16 - 02

- كاترين 11 - سالب واحد

- الطور 12 - 09

- طابا 15 - 10

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 16 - 10

- مطروح 15 - 08

- السلوم 14 - 07

- سيوة 17 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 24 - 12

- سفاجا 24 - 12

- مرسى علم 25 - 14

- شلاتين 24 - 15

- حلايب 22 - 14

- أبو رماد 23 - 14

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 17 - 09

- بني سويف 17 - 06

- المنيا 17 - 07

- أسيوط 18 - 05

- سوهاج 19 - 07

- قنا 22 - 08

- الأقصر 23 - 09

- أسوان 24 - 09

- الوادي الجديد 20 - 10