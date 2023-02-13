«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة اليوم في مصر: أمطار وبرودة وصقيع

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، درجات الحرارة اليوم، وتوقعت أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد، شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم، تشهد تكوّن الصقيع على المزروعات بمناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتواجد فرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسي وسانت كاترين.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

أما عن أماكن سقوط الأمطار اليوم، أشارت إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40 % تقريبا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية.

حالة الطقس اليوم

وتوجد صباح اليوم شبورة على كافة أنحاء الجمهورية ما عدا جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، ويكون الجو غائما جزئيا على مدار اليوم.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية كالآتي:

القاهرة 17 - 09

العاصمة الإدارية 17 - 08

أكتوبر 17 - 08

بنها 17 - 09

دمنهور 16 - 10

وادي النطرون 17 - 09

كفر الشيخ 16 - 10

المنصورة 17 - 10

الزقازيق 17 - 10

شبين الكوم 17 - 09

طنطا 17 - 09

دمياط 16 - 10

بورسعيد 17 - 10

الإسماعيلية 18 - 07

السويس 17 - 09

شلاتين 24 - 15

العريش 16 - 09

رفح 16 - 08

رأس سدر 17 - 09

نخل 15 - 02

كاترين 11 - 01

الطور 22 - 09

طابا 15 - 10

شرم الشيخ 23 - 13

الإسكندرية 16 - 10

العلمين الجديدة 16 - 10

مطروح 15 - 08

السلوم 14 - 07

سيوة 17 - 05

رأس غارب 20 - 11

الغردقة 24 - 12

سفاجا 24 - 12

مرسى علم 25 - 14

حلايب 22 - 14

أبو رماد 23 - 14

رأس حدربة 23 - 15

الفيوم 17 - 08

بني سويف 17 - 08

المنيا 18 - 05

أسيوط 18 - 06

سوهاج 19 - 07

قنا 22 - 08

الأقصر 23 - 09

أسوان 24 - 09

الوادي الجديد 23 - 10

أبو سمبل 23 - 10