حالة الطقس غدا في مصر الاثنين 13/2/2023.. أمطار وثلوج ورياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، عن حالة الطقس غدا في مصر الاثنين 13/2/2023، إذ يسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا في مصر الاثنين 13/2/2023

وأوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس غدا في مصر الاثنين 13/2/2023، تشهد تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود فرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين، مع وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأضافت أن حالة الطقس غدا في مصر الاثنين 13/2/2023، تشهد استمرار سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريباً، إذ كشفت عن أماكن سقوط الأمطار غدا، التي تكون على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا في جميع المحافظات، جاءت كما يلي:

القاهرة 17 - 09

العاصمة الإدارية 17 - 08

أكتوبر 17 - 08

بنها 17 - 09

دمنهور 16 - 10

وادي النطرون 17 - 09

كفر الشيخ 16 - 10

المنصورة 17 - 10

الزقازيق 17 - 10

شبين الكوم 17 - 09

طنطا 17 - 09

دمياط 16 - 10

بورسعيد 17 - 10

الإسماعيلية 18 - 07

السويس 17 - 09

شلاتين 24 - 15

العريش 16 - 09

رفح 16 - 08

رأس سدر 17 - 09

نخل 15 - 02

كاترين 11 - 01

الطور 22 - 09

طابا 15 - 10

شرم الشيخ 23 - 13

الإسكندرية 16 - 10

العلمين الجديدة 16 - 10

مطروح 15 - 08

السلوم 14 - 07

سيوة 17 - 05

رأس غارب 20 - 11

الغردقة 24 - 12

سفاجا 24 - 12

مرسى علم 25 - 14

حلايب 22 - 14

أبو رماد 23 - 14

رأس حدربة 23 - 15

الفيوم 17 - 08

بني سويف 17 - 08

المنيا 18 - 05

أسيوط 18 - 06

سوهاج 19 - 07

قنا 22 - 08

الأقصر 23 - 09

أسوان 24 - 09

الوادي الجديد 23 - 10

أبو سمبل 23 - 10