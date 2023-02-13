حالة الطقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار في المحافظات.. تحذير من ظاهرة جوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار في جميع المحافظات، فيما حذرت من ظاهرة جوية تضرب المحافظات خلال الصباح الباكر، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، فيما يكون مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، بينما يكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، ليتحول إلى شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتشهد حالة الطقس اليوم في المحافظات، تكون الصقيع على المزروعات في مناطق مختلفة من وسط سيناء، ومحافظات شمال الصعيد، فضلًا عن وجود فرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى، وسانت كاترين.

حالة الطقس اليوم في القاهرة الآن

وكشف بيان هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم في القاهرة الآن، حيث تشهد طقسًا غائم جزئيًا، بينما تزداد كثافة الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، وسط اعتدال حركة الرياح، وتسجل درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 9 درجات فقط.

تحذير من ظاهرة جوية

وحذرت الأرصاد الجوية في بيانها من زيادة ظاهرة جوية في معظم المحافظات، حيث تزداد كثافة الشبورة في الصباح على مختلف الطرق الداخلية والخارجية، ناصحةً السائقين بالحذر أثناء القيادة في فترة الصباح.

حالة الطقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار

وفيما يخص حالة الطقس اليوم، وأماكن سقوط الأمطار فإنّها جاءت كالتالي بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية:

حالة الطقس في جنوب الوجه البحري: يسود طقسًا غائم جزئيًا، فيما تزداد كثافة الشبورة المائية صباحًا، وسط اعتدال حركة الرياح، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 9 درجات.

حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار اليوم في السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري: تشهد طقسًا غائم جزئيًا، فيما تزداد كثافة الشبورة المائية خلال الصباح، كما تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40% تقريبًا، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10 درجات.

حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار اليوم في السواحل الشمالية الشرقية: يسود طقس غائم جزئيًا، كما تزداد كثافة الشبورة المائية على الطرق الداخلية والخارجية خلال الصباح، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40% تقريبًا، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10 درجات.

حالة الطقس اليوم في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: تشهد نشاط في حركة الرياح لتبلغ سرعتها نحو 40 كيلو مترًا في الساعة، كما يسود طقس غائم جزئيًا، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13 درجة.

حالة الطقس اليوم في محافظات شمال الصعيد: تشهد طقسًا غائم جزئيًا، فضلًا عن نشاط حركة الرياح التي تبلغ سرعتها 32 كيلو مترًا في الساعة، كما تزداد كثافة الشبورة خلال فترة الصباح، وتسجل درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 6 درجات.

حالة الطقس اليوم في محافظات جنوب الصعيد: يسود طقس غائم جزئيًا، وتنشط حركة الرياح لتبلغ سرعتها 3 كيلو مترًا في الساعة، وسط وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة حدوث 20% تقريبًا، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 9 درجات.