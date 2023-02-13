إعادة فتح باب التقديم بمدارس النيل الرسمية للعام الجديد.. تعرف على الشروط

أعلنت مدرسة النيل المصرية بمحافظة الأقصر، إعادة فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد 2023/2024، لمرحلة التمهيدي ورياض الأطفال، وفقا للشروط المحددة، مؤكدة الإعلان عن نتائج القبول على موقع NES.

شروط القبول بمدارس النيل

وأعادت مدرسة النيل المصرية بمحافظة الأقصر نشر شروط القبول في المدارس وتتلخص فيما يلي:

- يجب ألا يزيد عمر الطالب المتقدم إلى KG1 عن 4 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا في الأول من أكتوبر من العام الدراسي 2023/2024.

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم لمرحلة ما قبل الروضة عن 3 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا في الأول من أكتوبر من العام الدراسي 2023/2024.

- يجب أن يكون أحد الوالدين على الأقل حاصلًا على درجة جامعية عالية «على الأقل درجة الإجازة أو البكالوريوس، مع نسخة من شهادة الشهادة»، بشرط أن يكون الطفل تحت والديه أو الوصاية القانونية «يجب إثبات الوصاية القانونية على الطفل يتم تقديمها».

- يجب أن يجتاز الطفل الاختبارات المطلوبة التي تغطي المهارات التالية: «مهارات الرياضيات، المعرفة / المعلومات العامة، المهارات الحركية ومهارات التفكير»، واجتياز اختبارات المظهر السلوكي والشخصي.

اختبارات القبول بمدارس النيل

- في حالة تساوي الدرجات في اختبارات القبول، يعتبر العمر شرطًا تفضيليًا بحيث يتم اختيار الأقدم ويتم إخطار أولياء أمور الطلاب المقبولين فقط، ويمكن للوالد أن يسأل عن منصب ابنه أو ابنته، سواء تم قبوله أم لا ويجب أن يكون الوالدان أو الوصي القانوني للطفل حاضرين للمقابلة الشخصية.

- وفي حالة غياب الوالدين، يتم تقديم توكيل رسمي معتمد من السجل العقاري للتقدم إلى مدارس النيل المصرية أو من قبل إحدى السفارات المصرية في الخارج في مقر عمل ولي الأمر أو ما يدل على الولاية التعليمية للطفل.

- الهدف من مقابلة الوالد أو الوصي القانوني هو تحديد مدى ملاءمة الاستراتيجيات التعليمية التي تتبعها مدارس النيل مع قناعات ومعلومات الوالدين لضمان التعاون الجيد.

- ويوقع ولي الأمر الوصي القانوني على جميع التعهدات والإقرارات التي تحددها وتوافق عليها إدارة مدارس النيل المصرية لضمان الامتثال الكامل للأنظمة المالية والإدارية والتعليمية التي تحددها الشركة والمدارس، مع الالتزام بكافة قواعد شروط القبول.

- يتم الإعلان عن نتائج القبول على موقع القبول NES.

- يجب على الآباء التأكد من التحقق من جميع البيانات والمستندات المقدمة، في حالة اكتشاف أي بيانات أو مستندات غير صحيحة أو إخفاء أي معلومات عن حالة الطفل، يحق لإدارة المدرسة فصل الطالب على الفور في أي عام دراسي، وليس للوالد ولي الأمر الحق في أي مطالبات أو تعويض.