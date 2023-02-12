خطوات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة على «معلومات التعليم»

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2023، متاح على مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والخدمات الإلكترونية، للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2022-2023، المقرر أن يبدأ يوم 10 يونيو وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

كما يستطيع طلاب الدبلومات الفنية الدخول على مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والخدمات الإلكترونية، لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية للتقدم للامتحانات نهاية العام الدراسي، المقرر أن تبدأ 27 مايو لجميع التخصصات (الزراعي والصناعي والفندقي والتجاري).

خطوات تسجيل الاستمارة على مركز المعلومات

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 وهي كالتالي:-

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- اختيار الخدمات الإلكترونية.

- الضغط على مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

- الضغط على تسجيل استمارة الامتحانات.

- لطلاب الصف الثالث الثانوي الضغط على التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة 2023.

- لطلاب الدبلومات، الضغط على التسجيل الإلكتروني لاستمارة إتمام شهادة الدبلومات الفنية 2023.

- الضغط على التسجيل.

- إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

- إذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.