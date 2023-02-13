هجوم ضد إدريس إلبا بعد رفض توصيفه بـ«الممثل الأسود»: أصلك الأفريقي سبب شهرتك

رد الممثل البريطاني إدريس إلبا على حالة من الجدل التي أثارها بعد تصريحه الأخير الذي كشفه خلاله رفض مسمى «الممثل الأسود»، وفقا لما جاء في مقال له في عدد مجلة «Esquire UK»، إذ تناول الممثل العنصرية التي عاشها في حياته المهنية، قائلا: «توقفت عن وصف نفسي كممثل أسود عندما أدركت أنه وضعني في صندوق».

ورد إلبا على التعليقات التي وصلت للجدل على المقال، في تدوينة عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: «لا توجد روح على هذه الأرض يمكنها أن تتساءل عما إذا كنت أعتبر نفسي رجلًا أسودًا أم لا»، متابعا: «أن تكون ممثلًا هو مهنة مثل، أن تكون مهندسًا معماريًا لا يتم تحديده بالعرق، ومع ذلك إذا حددت عملك على أساس عرقك فهذا لا يعتبر امتيازا».

الهجوم على إدريس إلبا: استغلت كونك من أصل أفريقي ثم تنصلت منه

وتعرض إدريس إلبا لحالة واسعة من الهجوم على تدوينته الأخيرة، من قبل شخصيات بارزة في مجال حقوق الأشخاص من أصول أفريقية، حيث رد مرشح عن الدائرة السادسة للكونجرس في ساوث كارولينا، على تصريحات الممثل البريطاني، قائلا: «أنت فقط مشهور بسبب الأمريكيين من أصل أفريقي، وبدلا من أن تستخدم منصاتك للحديث عنا فإنك تروج لقبول الوضع الراهن».

بينما اتهمه البعض الآخر باستغلال كونه ممثلا من أصل أفريقي في الوصول إلى الشهرة ثم التنصل من ذلك، وفقا لما علق أحد المتابعين قائلا: «يرى الناس أنك تنأى بنفسك عن كونك أسود بعد نجاحك في لعب العديد من الأدوار التي كُتبت خصيصًا للرجال السود، ولم تكن تقول هذا عندما كنت في بدايتك».