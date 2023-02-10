5 معلومات عن فيلم «لوثر: السقوط من السماء».. بطولة إدريس ألبا

تحدد رسميا يوم العاشر من شهر مارس المقبل، موعدا لعرض فيلم «لوثر: السقوط من السماء» Luther: The Fallen Sun، بمشاركة النجم إدريس ألبا.

وترصد الوطن في هذا التقرير معلومات عن هذا الفيلم.

- يتناول الفيلم قصة قاتل متسلسل خطير ينشر الرعب بين سكان لندن.

- يجسد الفنان إدريس ألبا دور المحقق اللامع جون لوثر.

- الفيلم من إخراج جيمي باين ومن بطولة النجم إدريس ألبا وسينثيا إريفو وآندي سركيس ودرموت كرولي، الذي يعود بدور مارتن شينك.

- الفيلم من إنتاج نتفلكس والتأليف لنيل كروس وبطولة إدريس ألبا، سينثيا إريفو وآندي سيركيس وديرموت كرولي.

- انتاج الفيلم لكلا من بيتر شرنين وجينو توبينغ وديفيد ريدي ونيل كروس وإدريس ألبا، أما الإنتاج التنفيذي فلكل من دان فينلي وبرندن فيغرسون وميكي إمريش وكرس ثيكير وبريسيلا باريش.