خرج ولم يعد.. رحلة البحث عن الطفل «محمد» بشوارع المنيا

«انت فين يامحمد.. إرجع يامحمد انت سندي في الدنيا».. بهذه الكلمات بدأت والدة الطفل «محمد سيد سمير» ابن الـ12 عامًا، رحلة البحث المستمرالتي ظلت قرابة 11 أيام بعد تغيبه عن المنزل، بمنطقة مغاغة بمحافظة المنيا والشوارع المجاورة لكن دون جدوى، واستمر الحال أيام طويلة، لم تفقد فيها الأسرة الأمل، ولم توقف الصدمات جهودهم، أملا في العثور عليه.

نشر صور على فيس بوك

لم تهدأ الأسرة من البحث عن طفلها المتغيب حتى هذه اللحظة، التي قررت نشر صور لطفلها عبر صفحات البحث عن المفقودين بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تعد هي الأمل الأخير للأسرة أملا في العثور عليه من قبل أي شخص، في الوقت التي لجأت الأسرة فيه لمركز شرطة مغاغة لتحرير محضر بتغيبه، و طلبت النيابة العامة بشمال المنيا تحريات الأجهزة الأمنية، حول اختفاء الطفل بعد أن باشرت التحقيق حول الواقعة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

خرج يجيب كنز

«خرج يجيب كنز حاجة ساقعة مارجعش». تقول والدة «شيماء» الطفل محمد المتغيب، أن ابنها يعمل بائع متجول، وهو من يعولها بعد والده الذي توفى منذ 7 سنوات، بيبع بعض الحاجات من أجل لقمة العيش، ولحظة تغيبه، قال لي أنا نازل أجيب كانز وراجع ياأمي، وظل قرابة الساعات الطويلة ولم يعد، وبحثت عنه في المناطق المجاورة والمستشفيات».

وتابعت:« محمد أقصى مدة تأخر بها خارج المنزل هي 12 ساعة، دون أكثر فلم أعد أصدق الفترة الطويلة التي تغيبها، ولم يكن هناك خلافات تتسبب في تغيبه، أنا حاسة إن ابني حد عمل فيه حاجة لانه جالي في الحلم 3 مرات أنه مختفي».