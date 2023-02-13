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ضبط 84851 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:49 م | الإثنين 13 فبراير 2023
المرور - صورة أرشيفية

المرور - صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، خلال 24 ساعة.

84851 مخالفة مرورية متنوعة

وأسفرت الحملات عن ضبط 84851 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 15483 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و279 مخالفة السير دون تراخيص، و9 دراجات نارية مخالفة، و25 مخالفة موقف عشوائي، و24 مخالفة شروط التراخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات