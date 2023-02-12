«أمن المنافذ» يضبط 2700 مخالفة مرورية وينفذ 264 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، جرى ضبط 4 قضايا، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، جرى ضبط قضية، كما جرى ضبط 2797 مخالفة مرورية متنوعة.

أما في مجال الأمن العام، فجرى ضبط 27 قضية، فضلا عن تنفيذ 264 حكما قضائيا متنوعا.

وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، جرى ضبط 6 قضايا، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.