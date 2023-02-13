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القبض على 4 تجار مخدرات وسلاح في عين شمس

كتب:

محمد بركات
12:50 م | الإثنين 13 فبراير 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج التالية ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة عين شمس مستقلين سيارة ملك أحدهم وبحوزتهم فرد خرطوش – طلقات نارية - كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى- 3 هاتف محمول.

كمية من مخدرى البودر والآيس

ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الزاوية وبحوزته كمية من مخدرى البودر والآيس - مبلغ مالى- 2 هاتف محمول، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات