القبض على 4 تجار مخدرات وسلاح في عين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج التالية ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة عين شمس مستقلين سيارة ملك أحدهم وبحوزتهم فرد خرطوش – طلقات نارية - كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى- 3 هاتف محمول.

كمية من مخدرى البودر والآيس

ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الزاوية وبحوزته كمية من مخدرى البودر والآيس - مبلغ مالى- 2 هاتف محمول، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.