العائدون في رمضان 2023.. أبرزهم أحمد عيد

يشهد موسم دراما رمضان 2023، عودة بعض الفنانين إلى الساحة الدرامية مُجددًا، وذلك بعد سنوات من الغياب، إذ دخل أغلبهم البلاتوه قبل أيام، والوقوف أمام الكاميرا من جديد، ليطلوا على الجمهور بأعمالٍ درامية متنوعة، لاسيما وأنه يتبقى أسابيع قليلة على انطلاق الموسم الدرامي الأهم على مدار العام.

وترصد «الوطن» أبرز الفنانين العائدين في موسم دراما رمضان 2023، وهي كالتالي:-

- دنيا سمير غانم

بعد غيابٍ دام نحو 4 أعوام، منذ مسلسل «بدل الحدوتة تلاتة» الذي عُرض عام 2019، تعود دنيا سمير غانم إلى الساحة الدرامية مُجددًا من خلال مسلسل كوميدي جديد، يحمل اسمًا مبدئيًا «صراع الفصول»، مكوّن من 15 حلقة فقط، وهو من إخراج إسلام خيري.

ويُشارك في بطولة مسلسل صراع الفصول، بجانب دنيا سمير غانم، كل من محمد سلام، وبيومي فؤاد، وخالد الصاوي، ومايان السيد، وسامي مغاوري وآخرين.

- أحمد عيد

ويعود أحمد عيد، إلى الساحة الفنية بعد غياب دام نحو 5 أعوام، منذ فيلم «خلاويص» الذي عُرض عام 2018، حيث يُشارك في بطولة مسلسل «عملة نادرة» بطولة نيللي كريم، ويُجسد شخصية صعيدي لأول مرة.

ويُشارك في بطولة المسلسل كل من نيللي كريم، وجومانا مراد وأحمد عيد وجمال سليمان وكمال أبو رية وفريدة سيف النصر ومريم الخشت وندا موسى، وعدد آخر من الفنانين من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل.

- سهير المرشدي

وعبر مسلسل «ضرب نار» للثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، تعود سهير المرشدي إلى الساحة الدرامية، منذ آخر أعمالها مسلسل «طايع» الذي عُرض عام 2018، حيث تُجسد دور امرأة صعيدية ووالدة أحمد العوضي، إذ بدأت تصوير مشاهدها قبل أسابيع في إحدى محافظات الصعيد.

ويُشارك في بطولة المسلسل، ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وسهير المرشدي وانتصار وبدرية طلبة، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى.