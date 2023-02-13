«غرفة السياحة»: الدورة الـ54 لمعرض الكتاب رفعت نسب إشغال فنادق القاهرة

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنّ الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي أُقيمت خلال الفترة من 25 يناير الماضى وحتى 6 فبراير الجاري، تسببت في إحداث انتعاشة في نسب إشغال الفنادق القريبة من مقر انعقاد المعرض، موضحًا أنّ فنادق التجمع ومصر الجديدة ومدينة نصر ووسط البلد، سجلت نسب إشغال تجاوزت 90% خلال فترة المعرض.

المشاركون في النسخة الـ 54 لمعرض القاهرة للكتاب

وأضاف «فاروق» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ رغبة العديد من المشاركين في المعرض من الأجانب والعرب في الإقامة بفنادق مجاورة لمقر انعقاد معرض القاهرة الدولى للكتاب، كانت السبب الرئيسى في زيادة نسب الإشغال بالفنادق، لافتًا إلى أنّ نسب الإشغال بتلك الفنادق تراجعت بشكل كبير بعد انتهاء المعرض وعودة الوفود المشاركة إلى بلدانهم.

زيادة الحركة السياحية لزيارة المناطق الأثرية بالقاهرة

وأشار إلى أنّ زيادة الحركة السياحية الوافدة من العديد من الدول الأوربية خاصة إسبانيا وفرنسا وبريطانيا لزيارة المناطق الأثرية والتاريخية بالقاهرة الكبرى، تسببت في زيادة نسب إشغال الفنادق الموجودة بالقرب من بانوراما أهرامات الجيزة والقاهرة الفاطمية والمتحف المصرى بالتحرير، موضحًا أن فنادق منطقة أكتوبر وكورنيش النيل ووسط البلد، سجلت نسب إشغال مرتفعة خلال النصف الثانى من شهر يناير الماضى.

وأوضح رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، أنّ الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية إلى مصر حاليًا تبدو ضعيفة، وذلك بسبب استمرار العام الدراسى بالعديد من الدول العربية، مشيرًا إلى أن الفترة من 2 إلى 11 مارس المقبل، ستشهد زيادة كبيرة في أعداد السياح العرب الوافدين لمصر.