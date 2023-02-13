المخرج رؤوف عبد العزيز يدفع بـ22 موهبة جديدة في مسلسل «تياترو»

شهدت الحلقات الأولى من مسلسل تياترو، للمخرج رؤوف عبد العزيز، إثارة وتشويق خلال الأحداث، التي بدأت بحكي عن مشكلة في ميراث مسرح قديم بناه أحد الباشوات قبل عدة عقود من الزمن.

عنصر الجذب والتشويق

مسلسل تياترو بلور حبكة درامية ناجحة وهي سعي الأشقاء نحو الميراث، من خلال توسلهم لجدهم (الفنان عبد العزيز مخيون) بسبب ضيق حالتهم المادية، رغم امتلاكهم أصول غير مستخدمة مثل المسرح والمسكن، لكن الجد يرفض بيع المسرح أو تأجيره للغير.

ويزيد من عنصر التشويق في مسلسل تياترو، قيام الجد بكتابة وصية تقسيم الميراث وفقا للشرع، فيما عدا المسرح الذي يشترط أن يقوم الورثة بإعادة فتحه وتقديم 12 عرضا مسرحيا عليه، أو يكون المسرح ملكا للدولة تستخدمه في إطار الفني المحدد.

ويدخل الأحفاد في حيرة بسبب عدم قدرتهم على تشغيل المسرح، وفي نفس الوقت احتياجهم إلى إرث جدهم، وهنا تبدأ المنافسة والتحدي بين الورثة.

والمسلسل لم يكتف بتقديم عروض مسرحية تلفزيونية فقط، بل أراد ربط تلك العروض من خلال حبكة درامية تشويقية للمشاهد، حتى لا يشعر بالملل، وتتولد لديه القدرة في متابعة الأحداث المتبقية.

تفاصيل مسلسل تياترو

مسلسل تياترو من إنتاج شركة كوديكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وذلك في إطار حرص المتحدة على الاستعانة بالشركات المصرية التي تقدم محتوى إنتاجي، ودرامي مميز ودعمًا لجيل صاعد من الممثلين الموهوبين.

يشار إلى أن تجربة تياترو ليست الأولى لـ رؤوف عبد العزيز، في اكتشاف المواهب والدفع بهم في أعمال فنية، حيث سبق ومنح الفرصة للعديد منهم، في كل أعماله الفنية بداية من مسلسل «ألف ليلة وليلة»، و مسلسل «طاقة نور»، و«فوق الحساب»، و«قمر هادي»، والطاووس، وأخبرهم مسلسل انحراف، الذي عرض رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا بطولة النجمة روجينا.