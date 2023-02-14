4 أنواع لإصابات العمل بقانون التأمينات الاجتماعية.. تعرف عليها

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، أنه فى حالة اصابة الشخص المؤمن عليه أثناء العمل «اصابة عمل»، على صاحب العمل أن يقوم بإبلاغ التأمينات على الفور بأى اصابة بين العمال، مؤكدة أنه اذا امتنع صاحب العمل عن الإبلاغ ، يقوم العامل المؤمن عليه أو لأى شخص ينيبه إخطار الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية .

أنواع اصابات العمل للمؤمن عليهم بقانون التأمينات

ولفتت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية على الموقع الرسمى لها، وفقا لما نص عليه قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 على أن اصابات العمل تتمثل فيما يلى :

- الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل.

- اصابة العمل التى تحدث جراء التعرض لحادث أثناء تأدية العمل أو بسببه.​

- الإصابة بأحد الأمراض المهنية .

- الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه.

- ​الإصابة نتيجة حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه إلى العمل أو عودته منه.

المستندات المطلوبة لإصابة العمل الناتجة عن الإجهاد

وأشارت التأمينات الإجتماعية أن هناك عدد من المستندات المطلوبة لإصابة العمل الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل وتتمثل فيما يلى :

- تقديم الملف الطبي للشخص المصاب من واقع اجازاته المرضية ومن خلال التقارير والأبحاث الطبية عن الحالة المرضية قبل الوفاة مباشرة، وكذلك فى الحالات التي يقوم فيها التأمين الصحي بالعلاج تقدم البيانات من الهيئه العامة التأمين الصحي.​

- بيان يوضح طبيعة عمل المصاب واختصاصاته وتاريخ بدء مزاولته ومستوى أدائه.

- إخطار عن وقوع الإصابة معتمد ومختوم على النموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.