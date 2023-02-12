«بنها الجامعي» ينقذ حياة رضيع ابتلع «حبة لب» تسببت في اختناقه

نجح فريق طبي في قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، بقيادة الدكتور محمد الجزار، استشاري جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، في إنقاذ حياة رضيع تعرض للاختناق إثر ابتلاع حبة لب أغلقت مجرى التنفس.

إنقاذ حياة رضيع تناول حبة لب

وأوضح بيان صادر عن المستشفى، برئاسة الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفى بنها الجامعي، أنه تم استقبال الرضيع في الواحدة صباح اليوم، وعمره 11 شهرًا، تعرض للاختناق بسبب «شرقان في قطع لب سوبر» انحشرت في القصبة الهوائية وأغلقت مجرى التنفس نهائيا، وأدت إلى فشل تنفسي من الدرجة الثالثة.

وأضاف أنه جرى حجزه فورا واستدعاء الدكتور محمد الجزار الذي قام بعمل المنظار فورا، وتم استخراج الجسم الغريب وخرج الطفل وما زال يستكمل علاجه بالقسم.

وتوجه البيان بالشكر للفريق المعاون من قسم جراحة القلب والصدر؛ الدكتور محمود جابر والطبيبة فاطمة محمود ومن قسم التخدير الدكتور محمد عبد الرازق والدكتورة راندا عطية والطبيبة رنا حسان وتمريض العمليات محمد عبدالله.

خطورة ابتلاع الأجسام الغريبة للأطفال

وأوضح الدكتور محمد الجزار استشاري جراحة القلب والصدر بالمستشفى وقائد الفريق الطبي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الطفل وصل المستشفى في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأوضحت الأشعة أنه ابتلع جسما غريبا عبارة عن حبة لب سوبر تسببت في غلق مجرى التنفس، وتم التدخل السريع وإنقاذ الحالة، مشيرا أن حالة الطفل الرضيع أصبحت مستقرة وعاد للتنفس مجددا بطريقة طبيعية.

وأكد أن تخصص المناظير والجراحات من هذا النوع من التخصصات النادرة في المستشفى في مجال المناظير، فلا يوجد منظار لمثل هذا السن للأطفال في أي مستشفى آخر في المنطقة المحيطة بمحافظة القليوبية.

وحذر «الجزار» من خطورة مثل هذه الحالات، مشددا على منع تناول الأطفال تحت سن 6 سنوات اللب والسودانيي، دون اتخاذ المحاذير، مشيرا إلى أنه جرى استخراج حبة اللب من الطفل الرضيع باستخدام المنظار الجراحي من الشعب الهوائية.