«التموين»: 1800 محل مشارك بالأوكازيون الشتوي بجميع المحافظات

قال أحمد أبو الفضل مدير الإدارة العامة للرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الشتوي حتى أمس الأحد، وصل إلى نحو 1800 محل موزعين على جميع محافظات مصر، موضحًا أن الأوكازيون فرصة لكل من التاجر والمستهلك، إذ أنه يجعل التاجر يتخلص من كل منتجات الشتاء، أما بالنسبة للمستهلك، فالأوكازيون يمكنه من شراء المنتجات بأسعار مخفضة تصل إلى 50%.

موعد بدء الأوكازيون الشتوي

وأضاف «أبوالفضل»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «TEN»، أنه تم التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية بتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين على موعد بدء التوقيت الخاص بالأوكازيون الشتوي، إذ أنه تم الاتفاق على أن يكون يوم 6 فبراير موعد البدء للأوكازيون ويستمر لمدة شهر، مؤكدا على وجود إقبالا كبيرا على الشراء خلال الأوكازيون الشتوي.

عقوبات المخالفين

وأشار، إلى أنه خلال الشهر يتم التنسيق بين التجار والوزارة لمعرفة ما إذا كان الأوكازيون الشتوي سيتم مده أم لا، موضحًا أنه يتم تحرير محضر للمحال المخالف على الفور في حالة وجود نسب تخفيضات غير حقيقة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتًا إلى أن عقوبة هذه الجريمة دفع غرامة تتراوح ما بين الـ 50 ألفا وحتى 2 مليون جنيه.