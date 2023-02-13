حالة الطقس غدا.. أجواء شديدة البرودة وسقوط أمطار بكميات كبيرة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأجواء شديدة البرودة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال فترات الليل، ويتّكون الصقيع على المزروعات الموجودة بوسط سيناء وشمال الصعيد، بسبب انخفاض درجات الحرارة الشديد بفترات الليل، هذا بجانب فرص تكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين وجبال موسى خلال فترات الليل، كما توجد فرص لسقوط الأمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وهي أمطار خفيفة وقد تكون متوسطة في بعض الأماكن من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية ورفح والعريش، وتكون فترات متقطعة من اليوم وتختلف شدتها من محافظة لمحافظة.

تكون للشبورة المائية فترة الصباح الباكر

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أنّ اليوم شهد تكون للشبورة المائية فترة الصباح الباكر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ولكنها بدأت في التلاشي مع سطوع آشعة الشمس.

زيادة كميات الأمطار غدًا

وأشارت «غانم» إلى أنه من المتوقع وجود مزيد من تعمق المنخفض الجوي لطبقات الجو العليا، وزيادة كميات الأمطارغدًا، على المناطق الساحلية وتتحول لمتوسطة في المحافظات المطلة على البحر المتوسط، بالإضافة لتقدم الأمطار لبعض المناطق الداخلية، لتشمل جنوب الوجه البحري وبعض مناطق القاهرة الكبرى.