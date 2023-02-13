«المنشآت الفندقية»: امصر تستقبل 3 ملايين سائح منذ بداية العام حتى الآن

قال رامي فايز، عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إن وضع السياحة الحالي في مصر مطمئن، إذ أن السياحة الوافدة زادت بنسبة من 43% إلى 45% عن العام الماضي، مشيرا إلى أن الجنسيات البولندية والألمانية والإيطالية والإسبانية والتشيكية هي التي تتواجد الآن في محافظة البحر الأحمر سواء بالغردقة أو شرم الشيخ.

انتعاش خزينة الدولة

وأضاف «فايز»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «TEN»، أن روسيا بدأت في إرسال طائرات سياحية إلى جنوب سيناء والغردقة بمعدل يتراوح بين طائرتين إلى 4 طائرات فقط في الأسبوع بعدما كانت 30 طائرة يوميًا، لافتا إلى أنه هناك 3 ملايين و100 ألف سائح جاءوا إلى مصر من بداية هذا العام حتى الآن، وأنعشوا خزينة الدولة بمبلغ قدره 4 مليارات و100 مليون دولار، متوقعًا زيادة حركة السياحة والوفود السياحية إلى مصر وفقًا لتحليل رئاسة الوزراء أمس والمعطيات التي أمامنا كصناع سياحة.

أهمية قطاع السياحة

وأكد عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، أهمية قطاع السياحة في خلق الوظائف المختلفة، إذ أنه يضم عدد هائل من المواطنين الذين يعملون به سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لافتًا إلى أن من يعمل بصفة مباشرة بقطاع السياحة لا يقل عددهم عن مليون و800 مواطن، فضلا عن المواطنين الذين يعملون في المجال بشكل غير مباشر كالحرف المساهمة في القطاع وغيرها.