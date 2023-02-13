كريستين ستيوارت تجسد السيرة الذاتية للكاتبة سوزان سونتاج في فيلم جديد

تستعد الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت، لتجسيد شخصية دور الكاتبة والفيلسوفة والناشطة السياسية الأمريكية سوزان سونتاج، في فيلم جديد لشركة الإنتاج البريطانية الأسترالية «Brouhaha Entertainment»، ويستند الفيلم لكتاب السيرة الذاتية الفائز جائزة بوليتزر لعام 2020 بعنوان «Sontag: Her Life and Work» للكاتب بنجامين موسر، وتتولى المخرجة كريستين جونسون إخراج الفيلم.

السيرة الذاتية للكاتبة الأمريكية سوزان سونتاج

وقالت جابرييل تانا، التي شاركت في تأسيس شركة «Brouhaha Entertainment»: «الفيلم درامي لكن به جانب وثائقي، حيث لدى المخرجة كيرستن جونسون مقاربة رائعة في سرد القصص»، وتشارك المخرجة في كتابة المشروع مع ليزا كرون.

ومن المقرر أن ينطلق التصوير هذا العام، في عدد من المدن حول العالم بين كاليفورنيا ونيويورك وباريس وسراييفو، وفقًا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

كريستين ستيوارت تترأس لجنة التحكيم الدولية في مهرجان برلين

وعلى الجانب الآخر، تترأس كريستين ستيوارت لجنة التحكيم الدولية في الدورة الـ 73 من مهرجان برلين السينمائي الدولي، التي تُقام في الفترة من 16 إلى 26 فبراير الجاري، وأرجعت إدارة المهرجان سبب اختيار الممثلة الأمريكية لـ «أنها واحدة من أكثر الممثلين موهبة ومتعددة الأوجه، وستشكل جسراً مثالياً بين الولايات المتحدة وأوروبا».

وتضم لجنة التحكيم في عضويتها كلًا من: الألمانية فاليسكا جريسيباتش، الإسبانية كارلا سيمون، الصيني جوني تو، الفرنسية جولشيفت هفاراهاني، والروماني رادو جود، بالإضافة إلى الأمريكية فرانسين مايسلر.