موعد أول إجازة للعاملين في القطاعات المختلفة بأجر كامل.. بدأ العد التنازلي

يترقب أكثر من 30 مليون عامل بالقطاعات الحكومية والعام والخاص، موعد أول إجازة رسمية بأجر كامل خلال الفترة المقبلة، والتي سيحصلون عليها وفقا لما نصت عليه قوانين العمل المعمول بها في البلاد، سواء قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الخاص بشئون أوضاع العاملين بالجهاز الاداري للدولة والجهات الخاضعة لتطبيق القانون، أو قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الخاص بأوضاع العاملين بالقطاع الخاص.

إجازة رسمية بعد مرور 63 يوما

وفقا لأجندة الإجازات الرسمية لإجازات عام 2023، فإن أول إجازة رسمية بأجر كامل يحصل عليها العاملون بقطاعات (الحكومة - العام - الأعمال العام- الخاص) ستكون يوم 17 أبريل المقبل، أي بعد مرور حوالي 63 يوما من الآن بمناسبة احتفال المصريين بيوم شم النسيم، وسيكون يوم الاثنين.

ومن المقرر، أن يصدر قرارا من رئيس مجلس الوزراء بترحيله إلى يوم الخميس 20 أبريل المقبل، بديلا عن يوم الاثنين، وفقا لما اتخذه مجلس الوزراء السابق بترحيل أيام الإجازات الرسمية في المناسبات التي تصادف أيام من وسط الأسبوع، إلى يةم الخميس من نفس الأسبوع، لمراعاة بعض الامور منها عدم تعطيل العمل وخدمات المواطنين في المصالح والجهات والهيئات الحكومية.

تفاصيل إجازتان رسميتان في يناير 2023

وكان المصريون قد حصلوا على إجازتين رسميتين بأجر كامل منذ بداية العام الجاري 2023، وهما الإجازة الأولى بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد، يوم 7 يناير، والاحتفال بأعياد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير 2023.

ويشهد شهر أبريل المقبل 2023 حصول المصريين على العديد من الإجازات الرسمية الأخرى بأجر كامل، بعد إجازة شم النسيم، وهي إجازات بمناسبة عيد الفطر المبارك خلال الفترة من الجمعة 21 إلى الأحد 23 أبريل 2023، يتبعها إجازة يوم الثلاثاء 25 أبريل بمناسبة ذكرى الاحتفال بعيد تحرير سيناء.