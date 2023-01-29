هل توجد إجازة رسمية في فبراير؟.. مصدر حكومي يوضح

مع قرب انتهاء شهر يناير 2023، والذي حمل إجازتين رسميتين لجميع الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي والخاص، وهما إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الأحد الموافق 8 يناير، بدلا من يوم السبت الموافق 7 يناير 2023، وإجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023، يترقب الكثير من المواطنين الإعلان عن الإجازات الرسمية، التي يحملها شهر فبراير الذي سيبدأ خلال أيام قليلة، لكونها إجازات مدفوعة الأجر، يستفيد منها جميع العاملين بالقطاعين العام والخاص.

لا توجد إجازات رسمية خلال شهر فبراير

وصرح مصدر مسؤول لـ«الوطن»، أنه لا توجد أي إجازات رسمية خلال شهر فبراير المقبل، بل ستكون الإجازات خلال الشهر هى الإجازات الأسبوعية فقط، والتى تتمثل في 8 أيام، بواقع يومين كل أسبوع وهما يومي الجمعة والسبت.

أقرب إجازة رسمية ستكون في إبريل المقبل

وأكد المصدر على أنّ موعد أقرب إجازة رسمية في مصر، ستكون خلال شهر إبريل المقبل، إجازة شم النسيم، ومن ثم إجازة عيد الفطر المبارك، والتى تكون على مدار 3 أيام، إذ ستبدأ من يوم الجمعة 21 إبريل وتستمر حتى يوم الأحد 23 إبريل، وهى إجازة مدفوعة الأجر، لجميع العاملين بالقطاعين الحكومى والخاص وقطاع الأعمال.

موضحا أن شهر إبريل 2023 يحمل إجازة رسمية أخرى مدفوعة الأجر لجميع الموظفين العاملين بالقطاع الحكومى والخاص، وهي إجازة عيد تحرير سيناء يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023.