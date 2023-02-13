توزيع منهج الكيمياء للصفين الأول والثاني الثانوي خلال شهري مارس وأبريل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج مادة الكيمياء للصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2023 خلال شهري مارس وأبريل، للعام الدراسي الحالي، والذي بدأ يوم السبت 11 فبراير، وفقا للخريطة للعام الحالي.

توزيع منهج الكيمياء للصف الأول الثانوي

الباب الرابع «الكيمياء الحرارية»

- الفصل الأول: المحتوى الحراري (المفاهيم الأساسية في الكيمياء الحرارية، والمحتوى الحراري، والتغير في المحتوى الحراري القياسي والمحتوى الحراري، وطاقة الرابطة والمعادلة الكيميائية الحرارية.

- الفصل الثاني: صور التغير في المحتوي الحراري (التغييرات الحرارية المصاحبة والتغيرات الفيزيائية والتغيرات الحرارية المصاحبة والتغيرات الكيميائية وقانون هس)

الباب الخامس «الكيمياء النووية»

- الفصل الأول: نواة الذرة والجسيمات الأولية (مكونات الذرة وحدات الكتلة والطاقة والقوي النووية ومفهوم الكوارك).

- الفصل الثاني: النشاط الإشعاعي والتفاعلات النووية (عمر النصف والتفاعلات النووية - والمفاعل النووي- الاستخدامات السلمية للإشعاع والآثار الضارة للإشعاع).

توزيع منهج الكيمياء للصف الثاني الثانوي

الوحدة الثالثة «الروابط الكيميائية»

- الفصل الأول: الروابط واشكال الجزئيات والاتحاد الكيميائي وأنواع الروابط الكيميائية والروابط الايونية والتساهمية.

- الفصل الثاني: النظريات المفسرة للرابطة التساهمية والربطة التناسقيه والربطة الهيدروجينية والربطة الفلزية.

الوحدة الرابعة «العناصر الممثلة»

- الفصل الأول: عناصر الفئة s وخواص عناصر المجموعة الأولي وأشهر مركبات الصوديوم.

الفصل الثاني: عناصر الفئة p وخواص عناصر المجموعة الخامسة واشهر عناصر المجموعة الخامسة النيتروجين، والأهمية الاقتصادية لعناصر المجموعة الخامسة.