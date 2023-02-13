«التعليم»: انتظام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني وتسليم الكتب للطلاب

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، انتظام سير الدراسة ثاني أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس.

تسليم الكتب والتوعية بمخاطر الزلازل

وأضافت مديرية التعليم بالقاهرة، في بيان، انتظام سير الدراسة في اليوم الثاني حيث تابع مديرو عموم الإدارات التعليمية، سير العملية التعليمية وتسليم الكتب والتوعية بمخاطر الزلازل والألعاب الإلكترونية، وخطط الإخلاء المدرسية وتنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.