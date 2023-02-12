«القاهرة»: انتظام العمل في 5660 مدرسة بأول أيام الفصل الدراسي الثاني

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنّ الأجهزة التنفيذية في العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوى، تزامنا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدارس القاهرة، مشددا على التنسيق بين مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية وأحياء العاصمة بشأن انتظام العمل والعملية التعليمية بجميع مدارس العاصمة وعددها 5660 مدرسة تستوعب أكثر من 2.5 مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة كأكبر عدد طلاب بين محافظات الجمهورية.

نشر بوسترات توعية بالوقاية من كورونا

وشدد محافظ القاهرة على استمرار نشر بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالمدارس، كما شدد على التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين، وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجي، مؤكدا دور مديري الإدارات والمدارس في الاهتمام بالنظافة العامة داخل المدرسة والفصول، كما شدد على مديري الإدارات التعليمية بالتواجد الميداني لمتابعة انتظام العملية التعليمية وحل أي مشكلات تواجهها على الفور.

وفي سياق متصل، استعرض محافظ القاهرة، تقريرا يتضمن جهود الأجهزة التنفيذية بأحياء العاصمة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، حيث شنّت الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة برئاسة اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس الحي، حملة كبرى استهدفت رفع الإشغالات وتقليم الأشجار ورفع كفاءة النظافة في محيط مدارس عمرو بن العاص الابتدائية، والشهيد رائد طيار أ.ح محمد جمال عبدالعزيز الإعدادية بنين، وفؤاد جلال الابتدائية، والمشير أحمد إسماعيل، والشهيد ناصف الديب الابتدائية، والشهيد أحمد حمدي الرسمية لغات، والشهيد عبدالمنعم رياض الابتدائية.

وشنّ حي الشرابية حملة برئاسة اللواء محمد جمال عادل، بالتنسيق مع هيئة النظافة، لرفع كفاءة النظافة بمحيط مدارس عبدالعزيز جاويش، وعبدالمنعم رياض، والمنصورية، ورفاعة الطهطاوي، وبلال الابتدائية، وبلال الإعدادية، وسعد زغلول، وأحمد شوقي، وجمال الدين الأفغاني.

كما شنّ حي عابدين برئاسة اللواء وليد عبدالرؤوف حسنين، حملة لمتابعة أعمال رفع الإشغالات ومتابعة تقليم الأشجار بمحيط مدارس محمد فريد الابتدائية ومدرسه نوبار الإعدادية.

رفع الإشغالات والباعة الجائلين

كما شنت الاجهزة التنفيذية بحي الازبكية برئاسة فاتن إبراهيم، رئيس الحي، حملة استهدفت رفع وإزالة الإشغالات والنظافة بمحيط المدارس، ومتابعة استعداد وجاهزية المدارس لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، وتوفير المرافق الحيوية بها، والإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظا على صحة وسلامة التلاميذ، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة وصيانة أعمدة الإنارة وقص وتقليم الأشجار بمحيط المدارس الخارجي والداخلي.

وشهد حي الزيتون برئاسة أشرف محمد، حملة شملت رفع الإشغالات وصيانة أعمدة الانارة بمحيط مدارس كلية السلام الرسمية، ومدرسة الشهيد وليد محمود الصادق (القبة العسكرية) ومدرسة الشهيد محمد غنيم.