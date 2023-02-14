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أفلام ممكن تدخلها في الفلانتين.. أبرزها «الحب بتفاصيله» و«أنا لحبيبي»

كتب:

ضحى محمد
08:05 ص | الثلاثاء 14 فبراير 2023
كريم فهمي

كريم فهمي

يبحث كثير من الجمهور عن الأفلام التي تناسب احتفال عيد الحب، ودائماً يحرص عدد من المنتجين على طرح أفلامهم الرومانسية تزامناً مع عيد الحب، ويعرض حالياً في دور العرض عدد كبير من الأعمال الفنية، ومن بينهما فيلمان مضمونهما الأساسي يشير إلى الرومانسية والحب.

معلومات عن فيلم «الحب بتفاصيله»

الفيلم الأول ويحمل اسم «الحب بتفاصيله»، والذي حقق مؤخرا 37 ألف جنيه بدور العرض، وتأتي أحداث فيلم الحب بتفاصيله، في إطار رومانسي من خلال قصة حب تجمع بين شاب يعيش في الخارج قرر العودة لمصر، وهو من أسرة ثرية تضعه الصدفة أمام فتاة جميلة من أسرة فقيرة.

ويقدم محمد نور، أحد أعضاء فرقة واما، عددًا من الأغنيات الرومانسية خلال أحداث الفيلم، منها دويتو غنائي يجمعه والفنان مصطفى قمر الذي يظهر من ضمن ضيوف شرف الفيلم.

معلومات عن فيلم «أنا لحبيبي»

الفيلم الثاني يحمل اسم «أنا لحبيبي»، وهو من بطولة كريم فهمي، وياسمين رئيس، ومن إخراج هادي الباجوري، وقد تم طرحه بدور العرض مؤخراً قبل عيد الحب بأيام واقتربت إيراداته من 4 مليون جنيه في جميع دور العرض

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.