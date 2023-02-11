10 آلاف جنيه إيرادات فيلم «الحب بتفاصيله» في السينما خلال 24 ساعة

حقق فيلم «الحب بتفاصيله» إيرادات في شباك تذاكر السينما، أمس الجمعة، بلغت 10 آلاف و983 جنيها، وذلك في الأسبوع الأول من عرضه، حيث تذيل قائمة الإيرادات في مقابل الأفلام الأخرى المعروضة، وأبرزها فيلم «أنا لحبيبي» الذي حقق إيرادات تجاوزت نصف مليون جنيه، من بطولة ياسمين رئيس وكريم فهمي، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم «الحب بتفاصيله»

فيلم الحب بتفاصيله بطولة محمد نور، وملك قورة، وعلاء مرسي، وحسن أبو الروس، ومدحت إسماعيل تيخا، ومصطفى أبو سريع، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم مصطفى قمر، والعمل من تأليف كريم الحسيني، وإخراج محمد حمدي.

ويقدم محمد نور، خلال أحداث فيلم الحب بتفاصيله التي تدور في إطار رومانسي وقصة حب بين شاب غني عائد لمصر ويقع في غرام فتاة من طبقة اجتماعية متوسطة، أكثر من 5 أغنيات رومانسية، ومنها دويتو غنائي مع مصطفى قمر.

أخر ظهور سينمائي

وكان آخر ظهور سينمائي للفنان محمد نور، عام 2012 من خلال فيلم جيم أوفر أمام يسرا ومي عزالدين، إيمان السيد، عزت أبوعوف، تأليف محمد القواشتي، إخراج أحمد البدري.