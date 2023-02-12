فيلم «الحب بتفاصيله» يتذيل إيرادات السينما.. حقق 5 آلاف جنيه في يوم واحد

جاءت إيرادات فيلم الحب بتفاصيله، في شباك تذاكر السينما أمس السبت، بنحو 5 آلاف و930 جنيهًا، وذلك في بداية الأسبوع الثاني من عرضه، وهو من بطولة محمد نور، ملك قورة، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، حسن أبو الروس، مدحت إسماعيل تيخا، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم مصطفى قمر، تأليف كريم الحسيني، إخراج محمد حمدي.

ويتذيل فيلم الحب بتفاصيله، قائمة إيرادات الأفلام التي تعرض حاليًا في السينما، وذلك حسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي، فيما شهد العرض الخاص غياب بعض أعضاء فريق واما عن حضور العرض الخاص بالفيلم، وأرجع محمد نور، غياب بعض أصدقائه خلال تصريحات على هامش الحفل، لانشغالهم بتصوير بعض الأعمال الفنية.

قصة الفيلم

وتأتي أحداث فيلم الحب بتفاصيله، في إطار رومانسي من خلال قصة حب تجمع بين شاب يعيش في الخارج قرر العودة لمصر، وهو من أسرة ثرية تضعه الصدفة أمام فتاة جميلة ولكنها من أسرة فقيرة، يقعان في غرام بعضهما البعض، ويواجهان العديد من الأزمات والمشكلات التي تهدد استمرار هذه العلاقة.

أغاني رومانسية

ويقدم محمد نور، أحد أعضاء فرقة واما، عددًا من الأغنيات الرومانسية خلال أحداث الفيلم، منها دويتو غنائي يجمعه والفنان مصطفى قمر الذي يظهر من ضمن ضيوف شرف الفيلم.