حبس عصابة لسرقة الدراجات النارية في الجيزة.. ومحام يوضح العقوبة

أمرت النيابة العامة بحبس 3 متهمين لاثنين منهم معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تكوين تشكيل عصابي، تخصص في سرقة الدراجات النارية، واقروا بارتكابهم ما يقرب من 13 واقعة سرقة بأوسيم والعجوزة، وطلبت النيابة العامة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمين لاستكمال التحقيقات.

العقوبة المنتظرة للمتهمين

وحول عقوبة السرقة، قال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إنّ عقوبة السرقة وفقًا لنص المادة 318، تنص على «السجن مدة لا تتجاوز سنتين للسرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317».

عقوبة السرقة

وأضاف أنّ المادة 319 عقوبات نصت على جواز «إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317 و318 بغرامة لا تتجاوز 2 جنيه مصري إذا كان المسروق غلالًا أو محاصيل أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على 25 قرشا، وحال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف».