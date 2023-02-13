النيابة العامة تعاين حريقا اندلع داخل شقة سكنية في الهرم

أمرت النيابة العامة بإرسال فريق لإجراء معاينة تصويرية لمكان حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم أمس، وتحفظت جهات التحقيق على كاميرات المراقبة التي رصدت لحظات اندلاع الحريق.

وانتهى الفحص المبدئي لمعاينة النيابة العامة، إلى أن الحريق بدأ داخل شقة سكنية بالهرم بسبب ماس كهربائي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون إصابات.

الدفع بـ3 سيارات إطفاء للحريق

تعود الواقعة عندما وصل بلاغ للنجدة، بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة الهرم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وقوة أمنية من المباحث الجنائية، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته، وتم فصل التيار الكهربائي والغاز عن المنزل.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل امتدادها إلى الشقق السكنية المجاورة وتم الانتهاء من عملية التبريد، خشية من اندلاع النيران مرة أخرى.

وتبين من المعاينة الأولية، أن سبب الحريق ماس كهربائي ولم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات، وأن النيران أتت على معظم محتويات الشقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.