القوى الوطنية الفلسطينية تدعو لتوسيع المقاومة الشعبية والتصدي للإرهاب

دعت القوى الوطنية والإسلامية الفسلطينية، اليوم الاثنين، إلى توسيع رقعة المقاومة الشعبية للدفاع عن الأرض والتصدي لإرهاب المستوطنين الذين يمارسون كل أشكال الإرهاب والعدوان بحماية جيش الاحتلال، وتوسيع لجان الحماية والحراسة أمام اعتداءات وجرائم المستوطنين.

وأكدت القوى الوطنية والإسلامية الفسلطينية، عقب اجتماع لها اليوم الاثنين، أن عدوان وجرائم الاحتلال المتصاعد ومستوطنيه لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني المتمسك بحقوقه ومقاومته وثوابته من أجل حريته واستقلاله، وأن التصدي لعدوان وجرائم الاحتلال ومستوطنيه يتطلب التمسك بحق بمقاومة الاحتلال.

رفض شرعنة البؤر الاستيطانية

وأكدت أن قرارات حكومة الاحتلال بشرعنة ما يسمى «البؤر الاستعمارية الاستيطانية» أو التنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في القدس، يتطلب سرعة توفير الحماية الدولية والتمسك بقرارات القيادة الفلسطينية بتعزيز الوضع الداخلي، وتسريع الاستجابة للحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إطار استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وكل القرارات المتخذة.

أهمية متابعة التوجه إلى مجلس الأمن الدولي

وشددت على أهمية متابعة التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، من أجل الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية وللوقوف أمام الجرائم الفاشية المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني.