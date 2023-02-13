الحبس سنة للمدرس المتهم بإصابة طفلة في الأميرية

قررت محكمة الأميرية حبس مدرس سنة وكفالة 2000 جنيه؛ لاتهامه بإصابة الطفلة حنين المعروفة بعدما سقط عليها كاتل الشاي داخل مدرسة الأميرية، كما قررت إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

تفاصيل الواقعة

وعن تفاصيل تلك الواقعة، كانت البداية عندما وردت إشارة إلى مستشفى الحلمية في الأميرية يفيد بوصول طفلة تدعى حنين، 7 سنوات، إلى المستشفى مصابة بحروق وتشوهات في أماكن متفرقة من جسدها بالساق والفخذ، وتبين سقوط ماء مغلي عليها تسبب لها في حروق من الدرجة الأولى.

إعياد شديد

كما تبين إصابة الطفلة بإعياء شديد بسبب الحروق التي أصابت جسدها، كما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.