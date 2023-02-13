تفاصيل جديدة بشأن إصابة سميحة أيوب بكسر في الفخذ.. «تعيش فترة نقاهة»

تعرضت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، لوعكة صحية شديدة، خلال الأيام القليلة الماضية، احتجزت على إثرها في أحد المستشفيات بمنطقة القاهرة، إذ أجريت عملية جراحية.

تفاصيل إصابة سميحة أيوب

وعن تفاصيل تعرض سميحة أيوب لوعكة صحية، قالت «مشيرة» المرافقة لحالتها، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفنانة كانت بتستعد للذهاب إلى تصويرعمل فني، أثناء سيرها في المنزل، تعرضت للسقوط على قدميها، ثم شعرت بألم شديد، على إثره نقلت إلى المستشفى، وتبين حينها أنها أصيبت بكسر في الفخذ.

الحالة الصحية لسميحة أيوب

وكانت مشيرة كشفت الحالة الصحية للفنانة سميحة أيوب، في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، والتي أكدت أن حالتها مستقرة حاليا، بعد إجراء العملية الجراحية، وهي بفترة نقاهة، وتقوم بعمل جلسات علاج طبيعي بالمستشفى.

مصير شخصية سميحة أيوب بمسلسل حضرة العمدة

وفي سياق آخر كشف المنتج ريمون مقار، في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، أن مصير الشخصية التي تجسدها سميحة أيوب في مسلسل «حضرة العمدة»، المقرر عرضه بدراما رمضان 2023 لا خوف عليها، لأنها أنهت جميع تصوير مشاهدها في العمل.