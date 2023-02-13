إصابة شخصين سقطا في خزان مواد بترولية بإحدى قرى الفيوم

أصيب شخصان بإصابات متنوعة جراء سقوطهما في خزان مواد بترولية، اليوم الاثنين، حيث اختل توازنهما أثناء تفريغ البنزين في إحدى محطات الوقود، وسقطا داخل الخزان.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الواقعة، لاستخراج المصابين، ونقلهم إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بسقوط شخصين في خزان بنزين

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا بوقوع شخصين داخل خزان مواد بترولية في إحدى محطات البنزين بدائرة المركز.

إصابات متنوعة للشخصين

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة طامية، تحت إشراف المقدم محمد عشري رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة شخصين بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، جراء سقوطهما في خزان وقود بمحطة تعبأة مواد بترولية بقرية قصر رشوان بنطاق المركز.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهما في قسم الاستقبال، لتوقيع الكشف الطبي عليهما، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهما تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما بحسب إصابة كل منهما.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.