إصابة سيدة صدمها قطار في إحدى قرى فرشوط بقنا

أصيبت سيدة ببتر في ساقها الأيمن بعدما صدمها قطار أمام قرية رفاعة التابعة لمركز فرشوط شمال محافظة قنا، وجرى نقلها إلى مستشفى فرشوط المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

بلاغ بالحادث

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف، يفيد إصابة سيدة صدمها قطار الصعيد أمام قرية رفاعة في مركز فرشوط.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة «ن. ع. م» 56 عامًا، مقيمة بمركز أبوتشت، صدمها قطار أمام قرية رفاعة في مركز فرشوط، وتبين أن السيدة كانت تعبر مزلقان غير شرعي وتفاجأت بالقطار أمامها، ما أدى إلى بتر ساقها الأيمن.

نقل المصابة للمستشفى

وجرى نقل المصابة إلى مستشفى فرشوط المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

وقال مصدر بهيئة السكة الحديد في قنا، إن حركة القطارات لم تتأثر بالحادث والقطارات تسير بشكل طبيعي في الاتجاهين القبلي والبحري.