وزير الخارجية الياباني يزور نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

كشف مصدر مُطلع في الحكومة اليابانية، اليوم، أن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ينظر في زيارة نيويورك الأسبوع المقبل لحضور اجتماعات الأمم المتحدة بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي سيتم انعقادها تزامنا مع مرور عام على انطلاق الأزمة الروسية في الأوكرانية يوم 24 فبراير، بحسب ما نقلته وكالة أنباء «كيودو» اليابانية.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية عن المصدر، دون الكشف عن هويته، أن هاياشى يعتزم خلال الرحلة التي ستستغرق 4 أيام حتى 25 فبراير، حضور جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة اعتبارا من 22 فبراير واجتماع وزاري لمجلس الأمن بعد ذلك بيومين والذي سيعقد بالتحديد يوم 24 فبراير ليتزامن مع مرور عام على بداية العملية الروسية في أوكرانيا.

وزير خارجية اليابان ينوي زيارة نيويورك

وأشار المصدر إلى أن وزير الخارجية الياباني، حال حضوره الاجتماعات الأممية في نيويورك، سيقوم بتكرار إدانة اليابان للتحرك الروسي في أوكرانيا، كما سيسلط الضوء على أهمية بناء نظام دولي قائم على سيادة القانون، وهي رسالة على ما يبدو موجهة أيضًا إلى الصين وسط تزايد نفوذها البحري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأضاف المصدر الياباني لوكالة أنباء «كيودو»، أنه هاياشي يخطط أثناء إقامته في نيويورك لعقد اجتماعات ثنائية مع بعض نظرائه من الدول الأخرى والذين سيتواجدوا في المدينة الأمريكية لحضور الاجتماعات الأممية.

تنظيم قمة عبر الإنترنت

وقال المصدر أيضا إن طوكيو بصفتها رئيس مجموعة الدول السبع الصناعية لهذا العام، فإنها تنظم أيضًا قمة عبر الإنترنت لمجموعة السبع ومحادثات شخصية لوزراء خارجية المجموعة لمناقشة الأزمة في أوكرانيا بعد مرور عام على اندلاعها.

ووفقا لوكالة "كيودو"، ذكر المصدر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة من المقرر أن تصوت على مشروع قرار يطالب القوات الروسية بالتوقف الفوري عن مهاجمة الأهداف المدنية والانسحاب من أوكرانيا، ومن المتوقع أن يسلم هاياشي رسالة مؤيدة للاقتراح في الجلسة المقبلة.