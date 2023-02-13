أوكرانيا تدعو الأوروبيين للكف عن إطلاق رسائل سلبية عن انضمامها لأوروبا

حثّت أوكرانيا حلفاءها في الاتحاد الأوروبي على الكف عن إصدار «الرسائل السلبية» بشأن موضوع انضمام أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.

تقديرات غير واقعية بشأن الانضمام إلى الأوروبي

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أولها ستيفانشيا، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إنّه من المؤسف أن يصدر بعض الدبلوماسيين في دول الاتحاد الأوروبي تحذيرات ما أسموه «التقديرات غير الواقعية حول السرعة التي تمضى بها عملية قبول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي»، مشددة على ضرورة أن يتحلى المسؤولون الأوروبيون بالحذر فيما يصدر عنهم من تصريحات بشأن انضمام أوكرانيا ألى الاتحاد الأوروبي؛ لأن بعضها يحتوي على رسائل سلبية تضر بمسعانا السياسي للانضمام.

وقالت المسؤولة الأوكرانية: «لا توجد معقوقات كبيرة في طريق انضمامنا كأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو المضي قدمًا في محادثاتنا مع الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، وأتوقع أن نحصل على عضوية الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الجاري».

صعوبات تواجه كييف بسبب أزمتها مع أوكرانيا

وأكدت أنّ كييف على الرغم من أن كل ما تعانيه من صعوبات بسبب الأزمة مع روسيا، تخطو بصورة سريعة للغاية في تنفيذ الإصلاحات السياسية التي تعزز قبول الغرب لمطلبها كعضو في الاتحاد الأوروبي، موضحة أنّ بعض الدول الغربية تفضل التريث وعدم التعجل في اتخاذ القرارات وإعلان المواقف، وبعضها الآخر نشط في محادثات توسيع عضوية الاتحاد الأوروبي في منطقة البلقان، التي تعد أوكرانيا إحداها.

حديث فاينانشيال تايمز عن أزمة في الاتحاد الأوروبي

وأشارت «فاينانشيال تايمز» إلى أنّه على الرغم من سعي الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لإثارة موضوع انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، خلال القمة الأوروبية الأخيرة، واستعراضه لما تقوم به إدارته من إصلاحات قانونية وسياسة تحت وطأة العملية العسكرية الروسية، وإعراب قادة الاتحاد الأوروبي عن تقديرهم لما تقوم به حكومة كييف، فإنّ القادة الأوروبيين لم تصدر عنهم من قريب أو بعيد أي إشارات حول انضمام أوكرانيا إلى اتحادهم وبدء التفاوض حول ذلك الأمر.

حديث انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

ولفتت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي كف فيه الاتحاد الأوروبي كمؤسسة عن الحديث عن طموحات أوكرانيا في الانضمام إليه ريثما يتم التوافق على قرار محدد في هذا الصدد، تصدر عن العواصم الأوروبية بين الحين والآخر تعليقات عن بعض المسؤولين والدبلوماسيين تحمل انتقادات للمسؤولين الأوكرانيين على استعجال صدور قرار أوروبي في هذا الأمر.