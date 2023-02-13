مشهد مبكي لشاب ينتظر والدته بعد إخراجها من تحت الأنقاض في سوريا

شهد زلزال سوريا وتركيا مشاهد إنسانية مبكية، في ظل فقدان كثير من الأشخاص أحباءهم وانتشار رائحة الموت والإصابات في البلدين، وسط محاولات لإنقاذ الضحايا من تحت أنقاض الزلزال، إذ وصلت أعداد الوفيات في البلدين إلى أكثر من 25 ألف شخص.

"والله بدي جيبك ما قدرت".. رجل يجهش بالبكاء وينهار بعد إخراج رجال الدفاع المدني السوري والدته من تحت الأنقاض في بلدة عزمارين غرب #إدلب#العربية #زلزال_تركيا #زلزال_سوريا #زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/3PnMnlWf74 — العربية (@AlArabiya) February 12, 2023

فيديو مؤثر على تويتر

وانتشر فيديو جديد على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة «تويتر» يعكس حرقة وحزن شاب فقد والداته في الزلزال الذي ضرب سوريا بداية من الاثنين الماضي 6 فبراير وبلغت شدته 7.8 ريختر، وقال الشاب «واله بدنا نسمع صوتك».

دموع الشاب بعد رؤية جثة والدته

وانطلقت دموع الشاب كالبحر في لحظة إخراج جثة والدته على يد رجال الدفاع المدني من تحت الأنقاض في بلدة عزمارين غرب إدلب بدولة سوريا في قارة آسيا، وقال الشاب والحزن يملأ وجهه :«والله بدي جيبك عالبيت ما قدرت، والله بدنا نسمع صوتك. كلن عم يستنوكي».

وارتقعت حصيلة الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 35 ألف وسط دمار هائل في البنية التحتية وسط إصدار منظمة الأمم المتحدة بيانا توضح فيه أن الأرقام الخاصة بالمصابين والضحايا قد تتضاعف الفترة المقبلة في ظل صعوبة إخراج الأشخاص من تحت الأنقاض.

باحث توقع حدوث الزلزال

ومن جهته، توقع باحث هولندي وقوع الزلزال قبل 3 أيام فقط من وقوعه كما توقع أيضا درجة الشدة ولكن لم يصدقه أحد واتجهت إليه الأنظار بعد وقوع الزلزال الاثنين الماضي.