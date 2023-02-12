أبرز المعلومات عن زلزال مصر 1992.. حكاية كارثة سبقت مأساة سوريا وتركيا

الزلازل أو الهزة الأرضية تعد من أخطر الظواهر الطبيعية، فهو هزة أو مجموعة من الهزات المتتالية التي لا يتعدى وقتها ثواني معدودة في الغالب، التي قد تصل آثارها إلى حد الكوارث التي لا يمكن منعها، ولكن يمكن التخفيف من مخاطرها وآثارها الضارة على الإنسان.

معلومات عن زلزال 1992

ولعل أحداث الزلازل الأخيرة وآثارها الفادحة في كل من سوريا وتركيا، فضلا عن الخسائر الفادحة التي تعرض لها البلدان المشار إليهما نتيجة الزلزال يستدعي الحديث عن مصر وأبرز الزلزال التي وقعت بالمنطقة.

وحسب تقرير سابق للمعاهد العلمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ فإن مصر تقع بشكل عام خارج أحزمة الزلازل، إلا أن زلزال 1992، يعد من أبرز أحداث الزلازل التي وقعت في مصر على مدار العقود الماضية، نظرا لوقوع تأثيره على مناطق التركز السكاني في القاهرة والجيزة والقليوبية، وتسببه في الكثير من الخسائر في الأرواح والمباني على السواء.

حسب الدليل الاسترشادي لمواجهة مخاطر الزلازل بالمحافظات:

1- وقع زلزال 1992 في مصر يوم 12 أكتوبر 1992 في الساعة 3 و9 دقائق تقريبا.

2- وقع الزلزال في منطقة دهشور جنوب غرب القاهرة، على بعد 35 كم بالقرب من منطقة الفيوم وبحيرة قارون.

3- قوة زلزال 1992 كانت قوته 5.8 درجة بمقياس ريختر.

4- شعر به سكان مصرّ بالكامل، ونتج عنه 370 قتيلاً وأكثر من 3000 مصاب.