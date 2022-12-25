«المركزي» يمد العمل بمبادرة قطاع السياحة وقروض التجزئة 3 أشهر

قرر البنك المركزي، مدّ فترة سريان مبادرة دعم الشركات العاملة بقطاع السياحة لمدة 3 أشهر إضافية، تنتهي بنهاية مارس 2023، ويتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك مع استمرار باقي شروط المبادرة.

وبحسب المنشور الدوري الصادر عن البنك المركزي المصري، بالإشارة إلى مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة الصادرة في مارس 2013، وإلى مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة الصادرة في 7 ديسمبر 2015 والكتب الدورية اللاحقة لهما، وآخرها الكتاب الدوري الصادر 23 ديسمبر 2021، الذي تم بموجبه مد فترة العمل بهما لمدة عام ينتهي في 31 ديسمبر 2022، وفي ضوء تحسن أداء قطاع السياحة في الفترة الراهنة، وافق مجلس إدارة البنك المركزي على مدّ فترة سريان المبادرة لـ3 أشهر إضافية.

مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة

وتضمّن القرار مدّ فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة 3 أشهر إضافية، يُسمح خلالها للبنوك بترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية، والقروض العقارية والإسكان الشخصي، للعملاء المنتظمين فقط.

تأجيل استحقاقات العملاء من العاملين بقطاع السياحة

كما تضمّن القرار عدم المساس بالمخصصات القائمة، والأخذ في الاعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية (FRS9.(4 ، وإمكانية تأجيل استحقاقات العملاء من العاملين بقطاع السياحة الذين سبق واستفادوا من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة منذ صدورها في 7 ديسمبر 2015.