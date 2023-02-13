فريق الإنقاذ التركي ينقذ سيدة من تحت الأنقاض بعد مرور 170 ساعة (فيديو)

بعد مرور أسبوع من زلزال تركيا وسوريا المدمر، ووصل عدد ضحايا الزلزال إلى 35 ألف شخص، إلا أن تركيا تستمر في أعمال البحث عن الناجين من تحت الأنقاض.

إنقاذ سيدة تحت أنقاض مبني مكون من 5 طوابق

وبحسب ما ذكرته قناة «العربية»، أن فريق الإنقاذ التركي في مدينة جازي عنتاب جنوب البلاد، اليوم، استطاع انتشال سيدة تدعي سيبال كايا، تبلغ من العمر 40 عاماً، وهي علي قيد الحياة وذلك بعد مرور 170 ساعة من وقت وقوع الزلزال.

وكانت كايا» تسكن في مبني مكون من 5 طوابق إذ انهار عليها المبني بسبب الزلزال، ونقلها فريق الإنقاذ لتتلقي العلاج في أحد المستشفيات.

فرق الحماية المدنية الجزائرية تنجح بإنقاذ سيدة بعد 7 أيام من وقوع الزلزال المدمر#زلزال_سوريا_تركيا #الجزائر pic.twitter.com/IIASS8id5k — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 13, 2023

إنقاذ طفل عمره 7 سنوات ورجل بعد مرور 160 ساعة

وبحسب العربية، أن فريق الإنقاذ التركي أيضا استطاع انتشال طفل يبلغ من العمر 7 سنوات حياً تحت الأنقاض في منطقة هطاي، وذلك بعد مرور 166 ساعة من وقت حدوث الزلزال.

وذكر فرق الإنقاذ أنهم انتشلوا استطاعوا إنقاذ رجلاً من تحت أنقاض مبني منهار وهو علي قيد الحياة عقب مرور 160 ساعة من وقت حدوث الزلزال فجر الاثنين الماضي.

34 ألف عامل يبحث عن العالقين تحت الركام

وبرغم من مرور أسبوع علي الزلزال وتتراجع الأمل في العثور علي الأحياء تحت الأنقاض، إلا ان السلطات التركية تشدد علي أنها لن توقف مرحلة الإنقاذ، حيث يستمر 34 ألف عامل للبحث عن العالقين تحت الأنقاض.